Arresti ultras Milan | documentato possibile incontro fra Calabria e capo Curva Sud

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel corso delle indagini che hanno portato all’arresto di diversi, esponenti di primo piano delle curve di Inter e, sarebbe stato evidenziato unfra tifosi e tesserati dei due club che, comunque, non risultano indagati. Fra di essi anche Davide, capitano del. “È statountra Luca Lucci,degliisti, e il capitano del, il calciatore Davide, in un bar di Cologno Monzese, l’8 febbraio del 2023“. Sulla base delle intercettazioni, si dà atto che “Luca Lucci sarebbe stato informato, in modo criptico, da Giancarlo Capelli, detto ‘il Barone, storicorossonero, dell’arrivo da lì a poco di un soggetto che avrebbe dovuto incontrarlo“, senza svelare il nome.