Amalia Tufano accoltella il fratello e prova a uccidere l’altro | Non mi facevano parlare con i santi

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha ucciso suomaggiore mentre dormiva. Ha tenuto il corpo in casa fino alla sera successiva, quando hato a ripetere l'atto con ilminore. La Procura di Velletri ha convalidato l'arresto di, 65 anni, accusata dell'omicidio di Pasquale, 67 anni. L'evento tragico risale alla notte tra il 28 e il 29 settembre. Le indagini condotte dai carabinieri si sono concluse lunedì 30 settembre, sotto la supervisione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Velletri. Le indagini erano iniziate domenica sera intorno alle 20, dopo il brutale omicidio avvenuto in viale Kennedy a Ciampino. Secondo gli investigatori,soffriva di problemi psichiatrici e riceveva cure da tempo, essendo affetta da schizofrenia con tendenze religiose.