28 Settembre 2024 – La capsula di SpaceX si è agganciata all'Iss, astronauti finalmente salvati dopo sei mesi

I due astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) da giugno hanno accolto la capsula di SpaceX che li riporterà sulla Terra. La capsula Dragon si è agganciata nell'oscurità mentre i due velivoli si sono librati a 426 chilometri sopra il Botswana. 

È stato recuperato intatto il corpo del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso venerdì in un raid israeliano lanciato sulla periferia sud di Beirut. 

L'Austria, storica e fedele potenza tutrice dell'Alto Adige-Suedtirol, Paese legato da una storica amicizia con l'Italia, svolta verso l'estrema destra. Il partito FPOe ha infatti superato il 29%. 

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha dichiarato che i leader di Stati Uniti e dei paesi europei avevano promesso un cessate il fuoco in cambio della mancata risposta dell'Iran all'uccisione del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh lo scorso 31 luglio.

