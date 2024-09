Un posto al sole trame dal 30 09 al 4 10 | una proposta per Luca

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 29 settembre 2024)De Santis riceverà unainaspettata da parte di Giulia, come segnalano leUnaldal 30 settembre al 4 ottobre 2024. Intanto, Diego condividerà con Ida i suoi sospetti sull'aggressione a Roberto, mentre Marina si ritroverà ad essere la sospettata numero uno per la polizia. Mariella, invece, spinta da Bice, deciderà di andare da un legale per regolarizzare la sua separazione da Guido, ma Silvia e Michele proveranno a far ragionare Del Bue. Saviani e la Graziani, in particolare, spiegheranno al vigile che se lui e la Altieri continueranno a farsi la guerra, a pagarne le conseguenze sarà Lollo. Successivamente, proseguiranno le indagini relative all'aggressione a Ferri e Marina, nonostante possa godere del sostegno di Filippo e Serena, sarà sempre tra le maggiori sospettate.