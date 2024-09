Sostenibilità Lucchini RS investe 32 milioni per l’efficientamento degli impianti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) Anche per il 2023,RS Group conferma la capacità di perseguire una crescita in grado di creare valore per l’ambiente, i dipendenti e il territorio. Il nuovo Rapporto di(disponibile sul sito aziendale al seguente link), basato sui dati forniti dai siti produttivi italiani (RS,Industries,Mamé Forge,Fa.Ro) e dalle società controllate in Inghilterra (Unipart Rail), in Belgio (LBX) in Svezia (Sweden), in Polonia (Poland), in Austria (Central Europe), in Sud Africa (South Africa) e negli Stati Uniti (North America) mette in evidenza i risultati raggiunti attraverso il costante impegno a coniugare gli obiettivi economici con l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse e la tutela del territorio e delle persone.