Righetti | Inter morbida sul primo gol Udinese ci sono due errori!

(Di domenica 29 settembre 2024)ha detto la sua sul successo dell’contro l’. L’ex giocatore ha analizzato una situazione nello specifico. NO PAUSE – Su Rai Due, Ubaldoha commentato la vittoria dei nerazzurri contro l’: «In questo momento non si può permettere pause, deve giocare a ritmi altissimi. Serviva una reazione con Frattesi subito in gol, che arriva da un pressing alto. Straordinario pallone di Darmian. Quando si abbassa il ritmo non è che l’si abbassa, ma è troppoin fase difensiva. Sul gol dell’c’è una manovra lunga, l’uscita dei nerazzurri sembra tranquilla, Dimarco però non va ad aggredire l’avversario e Bisseck invece di avanzare scappa: è una cosa che non si fa».