Osimhen segna con il Galatasaray | l’esultanza lascia perplessi i tifosi del Napoli FOTO&VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Victorsi è sbloccato con ilnon è piaciuta a tantidelche sui social hanno espresso il proprio disappunto. Ilprepara la gara di campionato contro il Monza, con la formazione di Antonio Conte che vuole tornare al successo anche in Serie A, dopo la grande prestazione contro il Palermo in Coppa Italia, culminata con un roboante 5-0. I partenopei devono anche rispondere alle vittorie di Milan, Inter e Juventus e rilanciarsi ai piani alti della classifica. E se le cose per gli azzurri stanno andando certamente bene, anche a uno dei calciatori di proprietà delin prestito altrove la fortuna ha iniziato a sorridere. Si tratta di Victor, che si è finalmente sbloccato nella sua nuova avventura al