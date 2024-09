Ma come hai fatto? Neonati sepolti in giardino la risposta choc di Chiara a sua madre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) La vicenda diPetrolini, la giovanedi 22 anni, e la tragica fine dei suoi bambini ha sconvolto l'opinione pubblica.è accusata di aver partorito duee successivamente di averli uccisi e seppelliti neldi casa. Poco fa, La Repubblica ha reso note le motivazioni con cui il giudice per le indagini domiciliari ha disposto per la ragazza gli arresti domiciliari. Nessun pentimento. Il giudice descriveuna persona fredda e distaccata, capace di mostrare "disprezzo per la vita umana". Il Gip ritiene che ci sia un concreto rischio che la 22enne possa compiere nuovamente atti di violenza in situazioni che percepisceostacoli alla sua serenità.