Lube a testa alta l’esordio è vincente Battuta Padova in un finale incredibile

(Di domenica 29 settembre 2024)1 CUCINE: Chinenyeze 6, Gargiulo 8, Loeppky 10, Boninfante 3, Lagumdzija 25, Bottolo 15, Balaso (L), Orduna, Poriya, Dirlic 1, Davi Tenorio 1, Bisotto. All. Medei Sonepar: Masulovic 12, Falaschi, Sedlacek 14, Plak 10, Porro 7, Crosato 11, Diez (L), Stefani 1, Liberman 2, Pedron. N.E. Toscani, Galiazzo, Truocchio. All. Cuttini Arbitri: Vagni (Pg), Piana (Mo) Parziali: 25-22 (30’), 22-25 (29’), 26-24 (32’), 25-17 (24’) Note: spettatori 2385;battute sbagliate 19, ace 5, muri 8, ricezione 50% (perfetta 31%), attacco 50%; Sonepar bs 17, ace 3, muri 6, 49% (28%), 44%. Ladel Medei atto II inaugura la SuperLega 2024-2025 superando 3-1. Curiosamente il tecnico maceratese aveva aperto così, anche se in trasferta a Vibo, la prima esperienza nel 2017.