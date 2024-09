LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | alle 9 00 la gara Bagnaia insegue Martin Bastianini può stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP Come seguire il GP d'in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP d', 15° round del Mondialedi. Sul circuito di Mandalika, attendiamoci un grande spettacolo e il confronto tutto iridato tra Francescoe Jorgesarà al centro dell'attenzione, con Eneache vuol inserirsi nella lotta per dare seguito al momento favorevole. Nella Sprint Race Pecco ha prevalso davanti a Enea, sfruttando l'errore dipoco dopo il via. Una perdita d'anteriore in curva-16 è costata la caduta all'iberico, che rimessosi in sella ha concluso decimo, ma fuori dalla zona punti delladel sabato.