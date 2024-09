Landini va in piazza ma poi mette i suoi in cassa integrazione La solita furbata del leader Cgil

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) Mauriziocolpisce ancora. Dopo il caso del licenziamento in tronco, nel settembre 2023, di Massimo Gibelli, che fu portavoce e ufficio stampa didella, da Cofferati a Camusso, un nuovo caso scuote il sindacato. Il 25 settembre scorso i vertici della società Servizi e tutela srl di Perugia, interamente controllata dallae guidata dal presidente Vincenzo Sgalla, che fino a poco più di un anno fa era anche il segretario dellain Umbria, ha vistore tutti idipendenti in. Il verbale è impietoso: il forte calo degli assistiti per le dichiarazioni dei redditi o le pratiche fiscali «non consentono di coprire le ore di lavoro di tutto il personale».