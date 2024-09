Il Gladiatore 2 un attore anticipa le scene di lotta brutali tra Paul Mescal e Pedro Pascal nel sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) La star de Il2, Fred Hechinger, ha parlato delle violentissimedipresenti nel. Durante il red carpet per Nickel Boy, Fred Hechinger hato a IndieWire qualcosa sulde Il, in cui ha recitato insieme a. Hechinger infatti interpreta Caracalla ne Il2 di Ridley Scott. Alla domanda sulledi combattimento tra, l'hato che si tratta didavvero violente: "Sono davvero violente e, lo vedrete. Posso dire che è molto emozionante e non vedo l'ora che la gente lo veda. Stiamo per iniziare a mostrarle un po' di più. Quindi, molto altro è in arrivo".