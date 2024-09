Fortitudo C’è subito l’Urania di Gentile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Lasi appresta a scendere in campo alle 18, al PalaLido, sul parquet della Allianz Cloud di Milano, per affrontare. Trasfertainsidiosa per la formazione di Devis Cagnardi che in questo precampionato tra Milano, Rimini tra sette giorni e poi a ruota Cremona e Nardò, inframmezzate dalle sole sfide interne con Orzinuovi e Cento, non si fa mancare di certo viaggi lunghi e decisamente impegnativi. Il primo avversario si chiama Urania, formazione che dopo gli ottimi campionati degli anni scorsi si è rinnovata nella guida tecnica e in parte dell’organico, mantenendo però una base solida e di alta qualità. Sarà un esordio tutt’altro che facile per Matteo Fantinelli e compagni che per altro, con il morale altissimo per la vittoria della Supercoppa, possono tornare ad avere a disposizione anche Alessandro Panni.