’Camminata della Speranza’ In marcia diritti e disabilità

(Di domenica 29 settembre 2024) TODI – Al via, stamattina, la 33esima edizione"CamminataSperanza, per la cultura", ideata dall’omonimo Centro di Fratta Todina per dare voce e risonanza aidelle persone con, dei loro familiari e caregiver.Una camminata che assume quest’anno un significato speciale, visto che coincide con il quarantennalefondazione del Centro Speranza di Fratta Todina, anniversario che vedrà in ottobre svolgersi anche altre importanti iniziative celebrative, a partire dal concerto di beneficenza di Tosca al Teatro Comunale di Todi, previsto per il 3 ottobre alle ore 21, alla giornata di studi del 19 ottobre, che si terrà presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza.