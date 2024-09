Addio a 14 alberi al Renzo Rivolta | Morti o malati non erano sicuri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)a 14ad alto fusto nello storico Parcodi via Vittorio Veneto a Bresso. In questi giorni sono iniziate le operazioni di abbattimento di queste piante, per la maggior parte cedri, da sempre una delle attrattive naturali di quest’area verde comunale, molto frequentata dai residenti e posta nel cuore del territorio cittadino. I tagli si sono resi necessari dopo le verifiche visive e strumentali, condotte dagli agronomi incaricati dall’Ufficio tecnico del Comune di Bresso, sul patrimonio arboreo municipale: alcunisono giĂe con ramificazioni secche, mentre altri sono pericolanti o rischiano di cadere. Si tratta di esemplari con una buona altezza: come i Cedrus atlantica che raggiungono anche i 26 metri.