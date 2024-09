Serie C 2024 25 | la Pro Patria ferma sull’1-1 il Padova pari anche tra Taranto e Sorrento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Primo mezzo passo falso in campionato per il. Dopo sei vittorie in altrettante partite e il primo posto solitario con 18 punti, la formazione euganea si èta-1 sul campo della Pronell’anticipo della settima giornata del girone A di/25. La squadra di Busto Arsizio è passata in vantaggio dopo 16? grazie alla rete di Dennis Curatolo, ma i patavini hanno trovato ilnella ripresa al 78? con il subentrato Alessandro Capelli su grande imbucata di Bortolussi. Ilmantiene comunque il primato in classifica, ma stasera il Renate può avvicinarsi a -1. Pareggionell’altra gara delle 18.30 del girone C tra. Non arriva la prima vittoria stagionale per i pugliesi, che però strappano un punto importante contro una formazione in salute come quella campana.