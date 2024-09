Non c' è tregua per gli automobilisti toscani Sale ancora il costo della Rc auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 – Anche se l'inflazione rallenta, i prezzi dell'rccontinuano ad aumentare. Secondo i dati relativi ad agosto 2024 di Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'incremento medio su base annua in Toscana e a livello nazionale è del 6,7%. Il premio nella regione è però più alto che a livello nazionale: quasi 470 euro, contro i 418 euromedia italiana. Diversa la situazione tra le varie province. Si va dai 339 euro medi di Grosseto ai 627 euro di Prato, che detiene sempre il primato dei rincari: +9,8%. Aumenti superiori al 9% anche a Massa Carrara, dove per l'assicurazionesi paga di media 520 euro l'anno e a Lucca, dove la spesa media annua è di 495 euro. Spesa salata anche a Firenze, dove l'rcdel 7,5% rispetto ad agosto 2023, con il premio che si porta a 514 euro.