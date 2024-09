Minaccia di morte la ex | rinviato a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Era finito agli arresti domiciliari per i maltrattamenti verso la ex moglie. La compagna, con la quale aveva instaurato una relazione al termine del precedente matrimonio lo aveva denunciato a sua volta, parlando di pesanti minacce e maltrattamenti appunto. L’uomo, un 37enne originario di Brindisi, residente a Spilamberto ieri è stato nuovamenteper il reato di maltrattamenti. A denunciarlo una terza donna: una 28enne di Formigine che avrebbe subito pesanti vessazioni ma anche minacce di. Il maltrattante recidivo tornerà in aula il primo luglio per la prima udienza. Secondo le accuse, in occasione di ripetuti litigi, da febbraio a giugno dello scorso anno a Spilamberto, dove convivevano, l’imputato avrebbe sottratto le chiavi di casa e dell’auto alla giovane convivente per impedirle di allontanarsi.