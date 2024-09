Medioriente | Iran Usa non neghino complicità in assassinio Nasrallah

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Teheran (), 28 set. (LaPresse/AP) – Il presidente riformistaiano Masoud Pezeshkian ha espresso le sue condoglianze per la morte del leader di Hezbollah Hassane ha accusato gli Stati Uniti di aver sostenuto la sua uccisione durante gli attacchi aerei israeliani in Libano. “La comunità mondiale non dimenticherà che l’ordine di attacco terroristico è stato impartito da New York e gli americani non possono esimersi dallacon i sionisti”, ha detto Pezeshkian in un comunicato diffuso dalla televisione di Statoiana.