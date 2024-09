Mattarella in Germania | Cambiamenti climatici affrontati in modo inadeguato

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Continua la visita di Stato indel presidente della Repubblica, Sergio. Nella giornata di sabato il capo dello Stato partecipa a Bonn, presso il campus delle Nazioni Unite, al seminario ‘Cooperazione fra Italia e: una risorsa preziosa nel contrasto al cambiamento climatico e per una transizione energetica globale’, insieme al suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Prevista poi una crociera panoramica sul Reno a bordo del battello Poseidon e la visita al Duomo di Colonia. I due presidenti partiranno domenica mattina da Colonia in direzione Bologna, per poi raggiungere Marzabotto per la commemorazione delle vittime della strage da parte delle SS naziste.