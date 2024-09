LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | tre giri al termine gruppo in controllo della situazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Rettifica: neldi testa, per Norvegia e Lussemburgo, troviamo rispettivamente Mie Ottestad e Christine Majerus. 14.47 Antonia Niedermaier viene riassorbita dal. 14.44 Trealla finegara. 14.43 Intanto ilè a poco meno di 15? quando la corsa sta per chiudere il suo primo giro completo. 14.40 Terminato il tratto di saliscendi del circuito, ora ilsi sta dirigendo verso la linea del traguardo. 14.38 Bredewold rientra sulle battistrada. Intanto su Zurigo si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio. 14.35 Parte Mischa Bredewold (Paesi Bassi). 14.33che paga una quindicina di secondi dalla testacorsa. 14.32 90 km al traguardo. 14.29 Occhio, scatta Antonia Niedermeier (Germania). 14.