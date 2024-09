La Schedina pronta di Serie A di sabato 28 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi si disputano tre interessanti match diA, e i nostri esperti hanno elaborato una combinazione di scommesse che potrebbe rivelarsi vincente. Di seguito analizziamo le partite in programma per282024 e la nostra proposta di gioco per questa giornata calcistica. LadiA PronosticiA: Udinese vs Inter 28/09/2024, ore 15:00Pronostico: 2Quota: 1.52 L’Inter arriva in Friuli con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. I nerazzurri, che sono in ottima forma, sono i favoriti in questa sfida contro un’Udinese in cerca di riscatto, ma che sembra avere difficoltà contro avversarie di questo calibro. Ci aspettiamo che gli uomini di Simone Inzaghi escano con i tre punti dalla trasferta di Udine.