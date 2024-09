Il tunnel della Paullese riapre In anticipo ma solo una parte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo le polemiche, ha riaperto in, ancorché in maniera parziale, ilchiuso dal 5 settembre per lavori di manutenzione alle pompe idrauliche. Dalle 16 di ieri la galleria di Vigliano, per la quale era stato inizialmente previsto lo stop al traffico fino al 2 ottobre in entrambi i sensi di marcia, è tornata percorribile in direzione di Milano. Per quanto riguarda la tratta verso Crema, dalle 16 di lunedì 30 settembre verrà aperta una delle due corsie, mentre l’altra resterà off limits al traffico fino al 7 ottobre, per consentire l’ultimazione dei lavori. È quanto deciso e comunicato dalla Città Metropolitana di Milano, che sta coordinando gli interventi di manutenzione all’internogalleria.