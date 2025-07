Dopo il sì di Hamas alla proposta di una tregua Netanyahu invierà i negoziatori a Doha | Meloni | Cessate il fuoco a Gaza è urgente

In un quadro di tensione crescente nel Medio Oriente, le recenti mosse di Hamas e le risposte internazionali si intrecciano in un drammatico scenario di crisi. Netanyahu invia negoziatori a Doha, mentre Meloni chiede un cessate il fuoco urgente a Gaza. Le vittime dei raid israeliani aumentano, e l'Iran riapre lo spazio aereo, segnando una svolta significativa. La diplomazia cerca di frenare l’escalation in un momento cruciale per la pace.

Intanto continuano a salire le vittime dei raid israeliani sulla Striscia. L'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dopo il "sì" di Hamas alla proposta di una tregua, Netanyahu invierĂ i negoziatori a Doha | Meloni: "Cessate il fuoco a Gaza è urgente"

Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce - Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione.

Il «sì» di Hamas apre alla tregua a Gaza Il gruppo islamista ha dato parere favorevole alla proposta del Qatar Ora la palla tocca a Netanyahu Hamas chiede garanzie per la fine della guerra Tel Aviv invece vuole lasciarsi le mani libere @michelegiorgio Vai su X

Qui il mio articolo sul quotidiano L'Altravoce, di questa mattina 3 luglio 2025: "Gaza: Netanyahu apre ad una tregua di 2 mesi con Hamas". Lunedì #Bibi a #Washington per un bilaterale con #Trump. Ottimismo per un cessate il fuoco nella Striscia. La proposta Vai su Facebook

Hamas accetta la proposta Usa per negoziare la tregua, Israele analizza la risposta; Netanyahu invia negoziatori in Qatar per discutere sulla tregua, ma dall’alba sono 64 i morti a Gaza - Fonti israeliane: Netanyahu invia negoziatori in Qatar per discutere sulla tregua; Media: Hamas dice sì alla proposta di tregua - Media: Hamas dice sì alla proposta di tregua.

Hamas accetta la proposta Usa per negoziare la tregua. Israele analizza la risposta, Netanyahu in partenza per gli Usa - Il movimento ha inviato una risposta positiva ai fratelli mediatori ed è pienamente pronto ad avviare immediatamente un ciclo di negoziati sul meccanismo per l'attuazione di questo quadro". Si legge su ansa.it

Hamas accetta la tregua ma chiede modifiche su Gaza si tratta ancora - I miliziani dicono sì alla proposta americana già approvata da Israele Pongono però condizioni: via i contractor e arretramento dell’Idf ... Secondo repubblica.it