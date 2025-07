Torino esplosione via Nizza era dolosa | un arresto

Un drammatico episodio scuote Torino: l’esplosione in via Nizza, costata la vita a un giovane di 35 anni, si rivela ora un atto doloso. Dopo intense indagini condotte dalla Procura e dalle forze dell’ordine, è stato arrestato un sospetto. La verità sta emergendo, e le autorità sono determinate a fare luce su questo tragico evento, che ha sconvolto tutta la città. La giustizia sta prendendo il suo corso.

Svolta per l ‘ esplosione in via Nizza a Torino che è costata la vita a un 35enne. La polizia ha infatti arrestato un uomo gravemente indiziato per i fatti dello scorso 30 giugno. Dalle indagini, svolte dalla Procura della Repubblica di Torino e delegate al Commissariato ‘Barriera – Nizza’ e alla Squadra Mobile della Questura, è emersa la natura dolosa dell’atto. Gli inquirenti hanno concentrato le loro attenzioni sul quinto piano dello stabile dove si è rilevato il punto d’innesco dell’incendio. Fondamentali per individuare il presunto responsabile anche l’analisi dei video delle telecamere presenti nei pressi del condominio e grazie anche alla collaborazione di alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, esplosione via Nizza era dolosa: un arresto

