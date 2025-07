Il sindaco di Augusta | strani due incendi in poco tempo La nube nera ha coperto anche la vicina Priolo

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, denuncia con preoccupazione due incendi consecutivi in un impianto di trattamento rifiuti, la cui nube nera ha sfiorato anche Priolo. Questi eventi ripetuti sollevano seri interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Per questo, ha chiesto immediatamente ad ARPA di fornire tutti i dati necessari. Qualcosa in quell’impianto non sta funzionando e la comunità merita risposte chiare e tempestive.

«In uno stesso impianto, due eventi della stessa natura, non si possono ripetere in cosi poco tempo. Ho chiesto ad Arpa di ricevere tutti i dati. Qualcosa in quell' impianto non sta funzionando». Lo denuncia il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in merito all’ incendio in un capannone della Ecomac Smaltimenti, impianto di trattamento dei rifiuti ad Augusta, nel Siracusano. Le fiamme sembra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il sindaco di Augusta: strani due incendi in poco tempo. La nube nera ha coperto anche la vicina Priolo

In questa notizia si parla di: augusta - sindaco - poco - tempo

Incendio alla Ecomac di Augusta, nube tossica verso Priolo. Il sindaco Di Mare è furioso: “l’azienda dovrà spiegare tutto” Vai su Facebook

«È un incendio di dimensioni importanti, per domarlo saranno necessari alcuni giorni». La nube nera ha interessato i comuni di Augusta e poi quello della vicina Priolo Vai su X

L'incendio all'Ecomac, il sindaco di Augusta: «Molto strani due incendi in poco tempo»; Nube nera sulla provincia di Siracusa, la rabbia dei sindaci di Augusta e Melilli; Augusta (SR), incendio in un'azienda di trattamento rifiuti: intervento dei vigili del fuoco, Protezione civile e Arpa.

L'incendio all'Ecomac, il sindaco di Augusta: «Molto strani due incendi in poco tempo» - «In uno stesso impianto, due eventi della stessa natura, non si possono ripetere in cosi poco tempo. Segnala msn.com

Incendio alla Ecomac di Augusta, nube tossica verso Priolo. Il sindaco Di Mare è furioso: “l’azienda dovrà spiegare tutto” - Un vasto incendio è divampato questa mattina in un capannone della Ecomac Smaltimenti, ad Augusta, generando una densa nube di fumo nero visibile fino a Siracusa. siracusanews.it scrive