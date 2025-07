Tenta di strappare la borsa alla compagna 65enne | 41enne bloccato in strada e fermato

Una scena di tensione e coraggio: un giovane di Nola tenta di strappare la borsa alla compagna 65enne in strada, ma viene prontamente fermato e arrestato. Questa drammatica vicenda mette in luce i rischi e le conseguenze di comportamenti violenti, ricordandoci l’importanza di contrastare ogni forma di maltrattamento. La sicurezza e il rispetto devono sempre prevalere nel nostro tessuto sociale.

Un 41enne di Nola è stato arrestato a Pago del Vallo di Lauro per tentata rapina e maltrattamenti ai danni della compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tenta di strappare la borsa alla compagna 65enne: 41enne bloccato in strada e fermato

