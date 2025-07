Auto contro moto a Luzzana | muore 52enne ferito anche un bimbo di 9 anni

Tragedia a Luzzana, dove un incidente tra auto e moto ha spezzato una vita e ferito gravemente un bambino di 9 anni. La scena, vicino alla Statale 42, ha richiesto l’intervento tempestivo dell’elisoccorso, che ha trasportato il giovane in ospedale in condizioni critiche. Un evento drammatico che scuote la comunità : la sicurezza sulle strade rimane una priorità assoluta. La tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole per prevenire simili disgrazie.

Luzzana. Un uomo di 52 anni è morto nel pomeriggio di sabato 5 luglio in un incidente stradale a Luzzana, in Val Cavallina. L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro tra un’auto e una moto: nello schianto è rimasto ferito anche un bambino di 9 anni. Vicino alla Statale 42 è atterrato l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasportato il piccolo al Papa Giovanni, dove è arrivato in codice giallo pochi minuti dopo le 18. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il tratto di Statale interessato dall’incidente, al km 38, è stato chiuso in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Auto contro moto a Luzzana: muore 52enne, ferito anche un bimbo di 9 anni

