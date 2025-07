Flavio Cobolli | Dio non mi ha dato il servizio ma le gambe Odiavo l’erba ma ora…

Flavio Cobolli dimostra ancora una volta che il talento e la determinazione possono superare ogni aspettativa. Dopo aver sconfitto con autorità il tennista ceco Jakub Mensik, il nostro giovane campione si prepara ad affrontare i prossimi ostacoli a Wimbledon, rendendo orgogliosa tutta l’Italia. Con il cuore e le gambe, Cobolli sta scrivendo una straordinaria avventura sull’erba londinese, e il meglio potrebbe ancora arrivare—anche contro avversari di alto livello.

Flavio Cobolli ha sconfitto il ceco Jakub Mensik con il perentorio punteggio di 6-2, 6-4, 6-2 e si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon. Prestazione di forza da parte del nostro portacolori, che ha travolto il numero 15 del tabellone e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese, dove ora se la dovrĂ vedere contro chi avrĂ la meglio nella sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e il croato Marin Cilic. Flavio Cobolli ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Ovviamente ho grande motivazione e voglia di far bene quindi credo che la voglia di vincere che avevo oggi sia stata molto importante e credo che mi abbia dato quella spinta per giocare un buon tennis per tutto il mach. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli: “Dio non mi ha dato il servizio, ma le gambe. Odiavo l’erba, ma ora…”

