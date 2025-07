Discoteca chiusa a Catania | uscita di sicurezza bloccata e un solo addetto antincendio scatta il blitz

Una notte di controlli intensi a Catania ha portato alla chiusura temporanea di una discoteca, dopo aver scoperto gravi violazioni delle norme di sicurezza e un’uscita di emergenza bloccata. Con un solo addetto antincendio presente, le autorità hanno deciso di intervenire, garantendo così la tutela dei clienti e del personale. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza nei locali pubblici per prevenire tragedie future.

Discoteca chiusa per 10 giorni a Catania dopo i controlli della Polizia: riscontrate gravi violazioni delle norme di sicurezza.

