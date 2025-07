Toscana al voto il 12 ottobre manca solo la formalizzazione

La Toscana si prepara a scrivere un nuovo capitolo politico, con le elezioni regionali già fissate per il 12 ottobre 2025. La data, confermata dal presidente Eugenio Giani in un vivace confronto pubblico, attende ora solo la formalizzazione ufficiale. Mentre i cittadini commentano, i protagonisti si confrontano, pronti a decidere il futuro di una regione ricca di storia e tradizione. La scena politica toscana si anima: tutto è pronto per il voto che potrebbe cambiare volto alla regione.

Firenze, 5 luglio 2025 – La Toscana andrà al voto per la Regione il 12 ottobre 2025 come ha già detto il presidente Eugenio Giani in un incontro pubblico all'assemblea di Confcooperative, nel quale c’è stato un acceso scambio polemico con il sindaco di Pistoia (e candidato di Fratelli d’Italia) Alessandro Tomasi. Seguendo le norme elettorali regionali Giani non firma adesso la formalizzazione della data del 12 ottobre per non mettere ancora la Regione Toscana nelle condizioni di poter agire solo in amministrazione ordinaria. Giani aspetterà per indire le elezioni l'ultimo giorno utile per farlo, ossia il 50esimo giorno prima della data scelta del 12 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana al voto il 12 ottobre, manca solo la formalizzazione

