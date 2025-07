Autostrade aumento dei pedaggi | Salvini dice no e ritira l’emendamento

L'aumento dei pedaggi autostradali aveva suscitato vibranti proteste tra automobilisti e cittadini. Inaspettatamente, Salvini ha deciso di ritirare l'emendamento, fermando temporaneamente questa stangata. Il provvedimento, legato a un aumento del canone annuo versato all'Anas, avrebbe pesato sui portafogli di molti; una scelta che dimostra come le pressioni possano influenzare le decisioni politiche e rafforzare il ruolo dei cittadini nel dibattito pubblico.

Il provvedimento era presente all'interno di un emendamento dei relatori al decreto Infrastrutture, ma la maggioranza viste anche le tante proteste arrivate dagli automobilisti, ha fatto marcia indietro Alla fine il balzello era dovuto ad un aumento del canone annuo da versare all'Anas, la società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale. Un costo aggiuntivo che andava ad incidere direttamente sulle tariffe autostradali e quindi sugli automobilisti. Una novità che dal primo agosto avrebbe contribuito a rovinare le vacanze degli italiani che sempre più spesso utilizzano la propria automobile per spostarsi verso il luogo scelto per trascorrere la villeggiatura.

