Nuovo film d’azione netflix criticato ma i fan chiedono il sequel

Il nuovo film d’azione “The Old Guard 2” su Netflix ha scatenato un vero e proprio dibattito online: mentre la critica si perde in commenti negativi, i fan sono in delirio e chiedono a gran voce il sequel. Con un successo immediato nelle classifiche di streaming, la pellicola ha diviso pubblico e critici, alimentando discussioni accese sui social media. La ricezione, tra applausi e polemiche, promette di tenerci con il fiato sospeso ancora a lungo.

successo e reazioni di "the old guard 2" su netflix. Il nuovo capitolo della serie d'azione "The Old Guard 2" ha conquistato immediatamente le classifiche di streaming nel Regno Unito, posizionandosi in vetta nonostante le critiche negative da parte della stampa specializzata. La pellicola, diretta da Gina Prince-Bythewood e interpretata da Charlize Theron, ha diviso pubblico e critica, suscitando un acceso dibattito sui social media. ricezione critica e opinioni del pubblico. Mentre alcuni recensori hanno descritto il film come "noioso", molti spettatori si sono riversati online per chiedere a gran voce un terzo capitolo.

