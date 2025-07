Musiala caviglia rotta! Donnarumma in lacrime | cosa è successo

Un infortunio shock scuote il mondo del calcio: Musiala, talento del Bayern Monaco, si infortuna alla caviglia durante il match contro il PSG, lasciando tutti senza parole. La scena più toccante arriva dalle lacrime di Donnarumma, sconvolto per l'accaduto. Un episodio che ha suscitato grande emozione e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il Mondiale per Club si tinge di un’aura drammatica. Scopriamo cosa è successo e le sue conseguenze.

