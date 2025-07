Gaza | Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahuora cessate fuoco

Giorgia Meloni accelera gli sforzi diplomatici per promuovere un cessate il fuoco a Gaza, coinvolgendo leader di rilievo come l'Emiro del Qatar e Netanyahu. Nel contesto degli incontri avviati giĂ dal Vertice G7 di Kananaskis, il suo impegno si rafforza, testimonianza della volontĂ di trovare una soluzione pacifica e duratura. La diplomazia italiana si fa portavoce di un messaggio di speranza in un momento cruciale per il Medio Oriente.

Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con diversi leader internazionali. Dopo aver avuto ieri un colloquio con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Presidente Meloni ha avuto conversazioni telefoniche con l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. In tutti i colloqui il Presidente Meloni ha richiamato l'urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l'accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all' assistenza umanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza:Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu,ora cessate fuoco

