Calciomercato Inter se parte Thuram tutto su Kean

Le recenti turbolenze dell’Inter, tra eliminazioni e tensioni interne, stanno scuotendo l’ambiente nerazzurro. La possibile partenza di Thuram, infatti, apre scenari interessanti, soprattutto se si pensa a Kean come suo possibile sostituto. La finestra di mercato si fa sempre più calda, e ogni mossa potrebbe decidere il destino della squadra in questa stagione. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse dell’Inter?

Le turbolenze che hanno travolto i nerazzurri negli ultimi giorni sono state molteplici. L’ eliminazione dal Mondiale per Club, le dichiarazioni di Lautaro indirizzate a Calhangolu, la clausola di Dumfries e infine anche il velato malumore di Thuram. Sebben l’ ultima piaga sembra esser stata smentita, le altre persistono e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, se parte Thuram tutto su Kean

