Violata ogni regola | peggiora la situazione della Lazio | Ora rischia la retrocessione

La Lazio si trova in una situazione critica, tra polemiche e rischi concreti di retrocessione. Violare le regole ha aggravato la crisi, mettendo a rischio il futuro del club. La pressione cresce e gli sviluppi si attendono a breve: la squadra deve trovare presto una nuova stabilità per evitare conseguenze pesanti. La domanda ora è: riuscirà la Lazio a risollevarsi prima che sia troppo tardi?

Violata ogni regola: peggiora la situazione della Lazio Ora rischia la retrocessione"> La Lazio sta vivendo una fase molto delicata dal punto di vista economicofinanziario. Si attendono sviluppi a breve. Nonostante le rassicurazioni pubbliche di Claudio Lotito («noi non facciamo debiti»), la situazione economica della Lazio è tutt'altro che serena. La mancata qualificazione alle coppe europee ha pesato sulle casse biancocelesti, private di circa 30 milioni di ricavi previsti. La semestrale ha mostrato un utile minimo (600mila euro), con un peggioramento del debito finanziario netto e costi del personale elevati (87 milioni).

Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione - Interlazio si avvicina, e Simone Inzaghi scioglie i primi dubbi sulla formazione. Domenica sera, a San Siro, l’Inter affronterà la Lazio nel penultimo match di Serie A, un banco di prova cruciale per i campioni d’Italia, che inseguono il Napoli in classifica con rinnovata determinazione.

Perché la Lazio non può fare mercato? I tre parametri violati, quando può tornare a fare acquisti, la strategia di Lotito e la posizione di Sarri - Blocco totale per la Lazio: sforati i tre parametri FIGC su liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Si legge su calciomercato.com

