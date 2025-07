Francesco Scognamiglio | Rinascita per me significa essere più vero

Per Francesco Scognamiglio, la rinascita è un viaggio di autenticità e rinnovamento. Dopo il periodo difficile della pandemia, lo stilista ha riscoperto la propria essenza, trasformando le sfide in ispirazione. Ora, con una nuova energia, progetta una capsule che unisce passato e futuro, simbolo di un’identità forte e libera. Continua a leggere per scoprire come l’arte della moda si reinventa attraverso gli occhi di un creativo in evoluzione.

Lo stilista: «La pandemia è stata un periodo buio, non solo lavorativamente: mi ha obbligato a riflettere sulla mia identità. Mi sento più fragile, ma anche più autentico, ho ritrovato creatività e libertà. Progetto una capsule che sarà un dialogo tra passato e futuro».

