Toscana torna la Domenica al museo | ecco dove entrare gratis

La Toscana si prepara a regalare un’esperienza culturale unica con la domenica gratuita nei musei! Domenica 6 luglio, residenti e visitatori avranno l’opportunità di esplorare gratuitamente alcuni dei luoghi più iconici di Firenze. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte, nella storia e nelle tradizioni toscane, scoprendo i tesori nascosti e i percorsi segreti della città. Non perdere questa occasione di vivere Firenze a cuore aperto!

Firenze, 5 luglio 2025 – Domenica 6 luglio è una giornata di ingressi gratis nei musei. Grazie alla Domenica metropolitana i residenti della Città Metropolitana di Firenze possono visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, oltre prendere parte a varie attività. In programma visite a Palazzo Vecchio e ai suoi percorsi segreti, nonché agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Memoriale delle deportazioni, Forte di Belvedere e Museo Stefano Bardini. Per la Domenica al museo aperti ad ingresso gratuito per tutti i visitatori: gli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Palazzo Pitti, giardino di Boboli, il museo del Bargello e le Cappelle Medicee. 🔗 Leggi su Lanazione.it