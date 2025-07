Dormiva con due machete e un coltello su un’auto abbandonata a Padova | chi è il 17enne dell’Arcella

In un episodio inquietante a Padova, un minorenne tunisino è stato sorpreso armato di due machete e un coltello all’interno di un’auto abbandonata all’Arcella. La Polizia lo ha denunciato per porto d’armi e spaccio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere e sull’influenza dei giovani nel mondo dello spaccio. Un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza urbana e la necessità di interventi mirati per tutelare i cittadini.

Minorenne tunisino sorpreso armato in auto abbandonata all’Arcella: la Polizia lo denuncia per porto d’armi e spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Dormiva con due machete e un coltello su un’auto abbandonata a Padova: chi è il 17enne dell’Arcella

In questa notizia si parla di: auto - abbandonata - arcella - dormiva

Auto abbandonata in via Miani, rotto un altro vetro: mistero risolto, rimossa dopo quasi un anno - l'auto era rimasta dimenticata per quasi un anno. Un problema che ha suscitato malcontento tra i residenti, culminato nell'atto vandalico di ieri.

Dormiva con due machete e un coltello su un’auto abbandonata a Padova: chi è il 17enne dell’Arcella - Minorenne tunisino sorpreso armato in auto abbandonata all’Arcella: la Polizia lo denuncia per porto d’armi e spaccio. Secondo virgilio.it

Dormiva nell’auto rubata in città. Denunciato - la Nazione - Gli avevano rubato l’auto, una Fiat Panda bianca da circa una settimana. Lo riporta lanazione.it