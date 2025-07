Napoli sfuma l’obiettivo | arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa

Il mercato estivo si infiamma, e Napoli vede sfumare uno dei suoi obiettivi più ambiti: la rivale, forte di 50 milioni, si aggiudica il grande colpo. Un brutto colpo per Antonio Conte, costretto a rinunciare all’Atalanta, che aveva puntato con convinzione. La sfida tra grandi club si fa sempre più avvincente, mentre il Napoli si prepara a rafforzarsi ulteriormente. La corsa al successo continua, e il futuro è tutto da scrivere.

Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro. E non si è nemmeno a metà del percorso di rafforzamento. Il Napoli ha le idee chiarissime e lavora sul mercato per dare ad Antonio Conte una squadra sempre più forte, in grado di difendere lo scudetto e disputare una Champions League di livello. L’obiettivo è ambizioso ed ha spinto sia il tecnico che la vecchia guardia a restare in blocco in azzurro. 🔗 Leggi su Serieanews.com