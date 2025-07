Ganna ritirato nella prima tappa del Tour de France | le sue condizioni

Il Tour de France 2025 di Filippo Ganna si è concluso prematuramente nella prima tappa, dopo una caduta a soli 133 km dal traguardo. Un incidente che ha coinvolto anche Sean Flynn, che però ha ripreso la gara. La bravura e la determinazione degli atleti emergono anche nei momenti più difficili, e le sfide di questa edizione promettono emozioni intense. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni?

Lille (Francia), 5 luglio 2025 - Dura pochissimi chilometri il Tour de France 2025 di Filippo Ganna, caduto a 133 km dal traguardo della tappa 1, che sarebbe poi stata vinta da Jasper Philipsen. Nello stesso punto, uno spartitraffico con curva verso destra, cade anche Sean Flynn, che però riparte: in realtà anche il piemontese torna in sella, seppur dopo qualche minuto di soccorsi in particolare alla schiena e di riparazione per la scarpetta destra. Non saranno questi i problemi maggiori di un'autentica giornata no: il tempo di affrontare le vibrazioni dello strappo in pavé del Mont Cassel e Ganna capisce che purtroppo il suo Tour de France 2025 è destinato a finire presto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net