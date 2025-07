Natalità Roccella denuncia il paradosso culturale La libertà delle donne non sia solo dire no ai figli

In un contesto globale segnato da sfide demografiche, la ministra Eugenia Roccella mette in luce un paradosso culturale che rischia di compromettere il futuro: la libertà delle donne non può ridursi a dire no ai figli. La sua denuncia invita a riflettere su un tema cruciale, che coinvolge non solo l’Italia ma l’intera Europa e il mondo sviluppato, sottolineando l’urgenza di un cambiamento di prospettiva.

La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha lanciato un allarme sul crollo demografico, un problema che non riguarda solo l'Italia ma tutta l'Europa e il mondo sviluppato.

