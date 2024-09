Gerry Scotti svela cosa pensa di Stefano De Martino ad Affari Tuoi E a proposito di Amadeus e Sanremo…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 28 settembre 2024)si è raccontato a tutto tondo in un’intervista al settimanale Gente, nella quale ha parlato anche di molti suoi colleghi. Riguardo Maria De Filippi, con la quale ha un sodalizio artistico ed un’amicizia da anni e ai suoi colleghi di Tu si que Vales ha detto: È un’alchimia miracolosa, è da 20 anni che sono seduto in quella giuria accanto a Maria, ed ho la fortuna di avere grandi compagni di lavoro: Sabrina Ferrilli, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi. Non abbiamo un copione ed è la grande meraviglia di questo programma: è diventato il più grande varietà del sabato sera contravvenendo alle regole del sabato sera.