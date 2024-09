Fornaio derubato in piena notte Ladri messi in fuga dalle urla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Un coltello puntato da due malintenzionati che si sono fatti consegnare cellulare e portafogli. Rapina all’alba nel centro ottocentesco di Scandicci. Il fatto è successo alle 4,30 in via de’ Rossi, angolo via Turri, vittima dell’aggressione a scopo di rapina unche stava consegnando le paste calde nei bar della zona prima dell’apertura. L’uomo aveva parcheggiato il furgone per consegnare la merce quando è stato avvicinato dai due malviventi che in base a una prima ricostruzione avrebbero indossato felpe scure con il cappuccio alzato. Uno dei due ha mostrato la lama, indirizzandola all’altezza del torace dell’uomo e gli ha ordinato di consegnare cellulare e portafogli. Ilha avuto la prontezza di riflessi di cominciare are, chiedendo aiuto, poi è scappato all’indietro, verso piazza Matteotti entrando nel bar che fa angolo con via Dante.