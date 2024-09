E se pagassimo gli alimenti per il loro effettivo impatto ambientale?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 28 settembre 2024) Quando acquistiamo della carne, il prezzo che paghiamo non tiene conto di un aspetto importante: il notevole pesoche ha sul sistema. Se aggiungessimo ai costi di produzione anche i costi indotti, come la deforestazione e l’uso dell’acqua, il prezzo della carne dovrebbe essere decisamente più alto. Per anni, gli economisti hanno sviluppato un sistema di “contabilità dei costi reali” basato su un crescente numero di prove sui danni ambientali causati da diversi tipi di agricoltura e allevamento. Oggi hanno provato a tradurre questi danni al pianeta in cifre, sperando che una consapevolezza economica possa cambiare i comportamenti.