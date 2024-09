Donizetti Francesco Micheli lascia la direzione artistica della stagione lirica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Bergamo.ladel festivalOpera. La notizia è arrivata questa mattina, sabato 28 settembre, in occasione di “D come Dieci”, la conferenza stampa sui bilanci e le prospettive del festival arrivato ai suoi dieci anni di vita. “Credo che si sia concluso il mio percorso qui – ha spiegato -. Sento di aver bisogno di nuove avventure e di dover agire in altri progetti culturali che abbiano un impatto sulla società, non necessariamente le regie: il fascismo c’è, è dilagante, e bisogna scendere in piazza». A precedere l’annuncio dierano state le parole di Giorgio Berta, presidenteFondazione che, con grande rammarico, aveva dato l’annuncio ufficiale: “crea un grande vuoto. Un altro come lui non c’è. Questo festival, il festival del decennale, sarà l’ultimo firmato da lui.