Dal litigio alla colluttazione finisce in prognosi riservata

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal, durata pochissimi secondi: un uomo di 50 anni è stato ferito con più colpi di coltello a serramanico a Vico Equense, in provincia di Napoli, ed è ora ricoverato in. L’aggressore, un 41enne incensurato, operatore del servizio ambulanze, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vico Equense insieme ai militari del Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Sorrento per tentato omicidio e porto illegale di armi. I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nella centralissima via Nicotera del comune di Vico Equense. Poco prima l’aggressore, a piedi, avrebbe litigato per futili motivi con un commerciante incensurato. I due si conoscevano. Dopo l’accoltellamento il 41enne è scappato.