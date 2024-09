Como aggredisce il medico del Sert e quando i poliziotti lo fermano minaccia di suicidarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Ennesima brutale aggressione contro unin servizio nell'ambulatorio del: prima sfascia gli arredi e poiil dottore di gettargli acido in faccia perché voleva una certa quantità di terapia da assumere. E qualche giorno dopo il plateale tentativo di suicidiogli agenti di polizia lo hanno bloccato prima che si scatenasse nuovamente contro i sanitari. L’arresto Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 41enne di Mariano Comense (), pregiudicato, che è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di armi eaggravata nei confronti del personale sanitario.