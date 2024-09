Ciclismo Mondiali 2024 | al via della prova in linea maschile un corridore del Vaticano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Rien Schuurhuis: questo il nome del 42enne olandese naturalizzatoCittà delche prenderà parte allainElite uomini deidi. Ilporta le insegne di Athletica Vaticana, indossando una maglia bianca e gialla, e parteciperà alla competizione per la terza volta dopo le edizioni del 2022 (Australia) e 2023 (Scozia). Il suo approccio alla gara non è stato però lo stesso dei suoi avversari dato che invece di prepararsi fisicamente e mentalmente all’appuntamento ha trascorso la vigilia a stretto contatto con le persone più fragili che vivono in strada a Zurigo (sederassegna iridata), tra cui mendicanti e tossicodipendenti.